Formula 1: Max Verstappen alla Ferrari o alla Mercedes? ecco la verità

In tanti si domandano quale sarà il futuro di Max Verstappen in Formula 1. Il giovane pilota olandese alla fine del 2020 vedrà scadere il suo contratto con la Red Bull. Nonostante ciò ha dichiarato di non “avere fretta” di decidere il suo futuro in Formula 1. Per il momento tutte le sue attenzioni sono rivolte al prossimo campionato quando per l’ennesima volta il 22 enne tenterà di vincere il mondiale. Al termine del contratto, Verstappen sarà alla Red Bull da quattro anni e mezzo dalla sua promozione durante la stagione 2016.

Max Verstappen non ha fretta di decidere quale sarà il suo futuro in Formula 1

Il team delle bevande energetiche si è unito al fornitore di motori Honda quest’anno garantendosi due vittorie in Austria e Germania con l’olandese. Tuttavia il padre del pilota ha mostrato qualche dubbio sul futuro di suo figlio nel team austriaco. Lo stesso Max Verstappen di recente ha manifestato perplessità circa le sue reali possibilità di vittoria del mondiale con Red Bull nel 2020 dicendo che Ferrari e Mercedes in questo momento sono nettamente più avanti rispetto al suo team. Il pilota olandese ha pure lanciato una frecciatina ad alcuni suoi rivali dicendo che a parità di auto sarebbe almeno due decimi più veloce di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Si parla da tempo di un possibile approdo in Mercedes o Ferrari di Max Verstappen dopo il 2020. Per il momento però l’olandese non si sbilancia e dice che molto dipenderà da come cambieranno le cose in Formula 1 dopo che i nuovi regolamenti saranno ufficializzati. A quel punto infatti gli equilibri si potrebbero spostare e non è detto che Mercedes e Ferrari continueranno ad essere i team più forti. Dunque Verstappen vuole valutare bene la situazione in quanto sa che se vuole diventare campione del mondo la sua scelta deve essere ponderata bene.

