Formula 1: Pasqua tragica, muore Stirling Moss

Sir Stirling Moss, ex pilota britannico di Formula 1, è morto all’età di 90 anni a seguito di una lunga malattia. Sua moglie Lady Moss ha confermato la notizia domenica mattina, dicendo all’agenzia di stampa che è morto pacificamente. “Ha appena chiuso gli occhi.” Sir Stirling è stato un pilota di F1 tra il 1951 e il 1961, arrivando secondo nel campionato piloti per quattro volte e terzo in altre tre occasioni. Nelle sue 66 gare di F1, ha vinto 16 gare ed è salito sul podio 24 volte.

Nato a Londra nel 1929, Moss è stato ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi piloti che non abbia mai vinto il titolo mondiale di Formula 1, sebbene sia stato secondo in quattro occasioni. È stato enormemente ammirato per la sua abilità al volante in molte discipline, avendo una carriera straordinariamente di successo nelle corse di auto sportive contemporaneamente alla F1. Si è ritirato dalle competizioni di alto livello dopo un incidente nel 1962, ma ha continuato a partecipare nelle corse storiche ed è stato molto attivo nelle corse automobilistiche per il resto della sua vita.

Moss ha guidato nella sua prima gara professionale nel 1948 quando aveva 18 anni in una Cooper 500 e durante una carriera durata 14 anni ha continuato a vinto 16 gare di F1. Nel 1955 fu ingaggiato da Mercedes Benz per correre in F1 al fianco del grande Juan Manuel Fangio, che poi vinse il titolo. Tuttavia, quell’anno, durante la Mille Miglia, ha anche offerto una delle più eccezionali prestazioni della sua carriera nella famosa corsa su strada in Italia. Guidando una Mercedes-Benz 300SLR stabilì un nuovo record e battuto Fangio di 32 minuti. Moss ottenne anche due secondi posti nella 24 Ore di Le Mans in una Jaguar e in una Aston Martin, inclusa una vittoria di classe nel 1956 e vinse la 12 ore di Sebring e la 12 ore di Reims.

