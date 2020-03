Formula 1: Renault ammette che Vettel è un’opzione per il 2021

Il direttore del team Renault Cyril Abiteboul afferma che il costruttore francese non esclude di pensare a Sebastian Vettel per la stagione 2021, ma ammette che preferirebbe scegliere qualcuno più giovane. Il contratto di Daniel Ricciardo con la Renault scade alla fine della stagione 2020, con l’ipotesi che la Ferrari potrebbe optare per l’australiano nel caso di mancato rinnovo con il tedesco. Il quattro volte campione del mondo potrebbe effettivamente muoversi nella direzione opposta, tuttavia, secondo Abiteboul.

Il numero uno della Renault ha dichiarato che stima molto Vettel con il quale ha collaborato ai tempi in cui il pilota tedesco correva con la Red Bull che era motorizzata Renault. Tuttavia Abiteboul sostiene di puntare attualmente a piloti del domani piuttosto che a piloti affermati.

Detto questo, il team principal di Renault ha però ammesso che al momento dall’accademia della società transalpina non sembrano esserci piloti già pronti per correre in Formula 1 nel 2021 dunque non si può escludere un’interessamento a Vettel. Questo fermo restando che al momento la priorità di Renault rimane quella di far rinnovare Daniel Ricciardo.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quale sarà il destino di Vettel. Il pilota non ha ancora rinnovato il suo contratto che scade alla fine dell’anno, a differenza del compagno di squadra Leclerc che negli scorsi mesi ha rinnovato con il cavallino rampante fino al 2024. Secondo Binotto però per il 2021 Vettel rimane in questo momento la priorità della sua scuderia.

