Formula 1 rivoluzionata, ecco come cambierà nel 2021

I nuovi regolamenti della Formula 1 per la stagione 2021 sono stati annunciati nelle scorse ore. Sono davvero tante le modifiche apportate alla massima competizione automobilistica, tanto che più di qualcuno parla di autentica rivoluzione. Tra le principali modifiche che verranno apportate tra due anni in F1 segnaliamo innanzi tutto che verrà modificata l’aerodinamica delle auto per consentire una maggiore facilità nei sorpassi. Ciò avverrà principalmente attraverso una modifica alle ali che genereranno un carico aerodinamico significativamente inferiore rispetto ad adesso.

Ecco le principali novità che attendono la Formula 1 dal 2021

Nel 2021, entrambe le ali sulle auto di Formula 1 saranno molto più semplici, così come altri componenti aerodinamici sull’auto. Altre parti aerodinamiche, in particolare sul lato, saranno rimosse del tutto. Un’altra misura per garantire maggiore spettacolo e equilibrio tra i team è il famigerato limite di budget, che sarà di 175 milioni di dollari all’anno. Tuttavia, cose come lo sviluppo del motore, il marketing, i “primi tre dipendenti” e gli stipendi dei piloti non saranno inclusi nel limite. Altre parti saranno anche standardizzate come radiatori, freni, ruote e strumenti per i pit-stop. Gli aiuti al pilota saranno ulteriormente limitati, così come l’assistenza tecnica dal muro dei box mentre un pilota è in pista.

Infine, il principale cambiamento finale per i regolamenti della Formula 1 per il 2021 riguarda il modo in cui le auto appariranno. I nuovi proprietari di Formula 1, Liberty Media hanno imposto ai team che le auto fossero più spettacolari alla vista. “Questo è il tipo di auto di cui i bambini vorranno i poster sulle pareti della loro camera da letto”, hanno scritto sul proprio sito web. Questo è un altro motivo per cui la F1 non consentirà ali anteriori e pinne di squalo dall’aspetto strano. Inoltre le attuali ruote da 13 pollici saranno sostituite da ruote da 18 pollici nel 2021. Anche questo per rendere le auto più piacevoli alla vista.

