Formula 1: Toto Wolff fa il punto sul futuro di Lewis Hamilton

Già sei volte campione del mondo, Lewis Hamilton cercherà quest’anno un settimo titolo di Formula 1 al volante della sua Mercedes. E potrebbe anche essere la sua ultima stagione al volante di una Silver Arrow, visto che il pilota inglese è nel suo ultimo anno di contratto. Tuttavia, il futuro di Lewis Hamilton potrebbe anche continuare in Mercedes poiché sembrano aumentare la possibilità di un’estensione del contratto. A proposito di ciò il team principal di Mercedes Toto Wolff ha fatto delle dichiarazioni importanti.

Toto Wolff spera che Lewis Hamilton possa rinnovare il suo contratto con la Mercedes che rimane la squadra migliore in F1

Il numero uno di Mercedes ha infatti detto che si è incontrato con Lewis Hamilton a Natale e hanno parlato del futuro. A Febbraio i due si incontreranno e discuteranno di una eventuale estensione del contratto. Toto Wolff ha confermato che Lewis Hamilton per il suo futuro ha diverse opzioni ma anche la Mercedes le ha. Questo sarà così fino a quando la scuderia tedesca avrà l’auto più veloce in Formula 1.

Quindi secondo Wolff anche nel caso in cui Lewis Hamilton dovesse decidere di andare via la Mercedes non avrebbe problemi in quanto sono tanti i piloti che vorrebbero correre con l’auto più veloce in Formula 1. Detto questo ovviamente il numero uno del team tedesco spera che Hamilton possa rinnovare per Mercedes. Del resto come fa notare Toto Wolff, Hamilton è il pilota più veloce ma la Mercedes è l’auto migliore, quindi l’interesse a proseguire è reciproco.

Ti potrebbe interessare: Formula 1, Lewis Hamilton: “Mercedes non ha punti deboli a differenza della Ferrari”

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube