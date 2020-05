Formula 1: un nuovo Team punta a debuttare nel 2022 nonostante il coronavirus

A causa dell’epidemia di COVID-19, molti team e aziende avranno difficoltà finanziarie. Tuttavia, ciò non impediràal Panthera Team Asia di Formula 1 di puntare a una partecipazione alla classe regina del motorsport nel 2022. Il desiderio di Panthera di competere in Formula 1 non viene fuori dal nulla. Il team in realtà voleva entrare nel 2021, insieme all’introduzione dei nuovi regolamenti. Quel piano fu bloccato solo da Ross Brawn, il quale dichiarò che le nuove squadre potevano competere solo nel 2022.

Formula 1: Il Panthera Team Asia di Formula 1 punta a una partecipazione nella classe regina del motorsport nel 2022

Rinviando i regolamenti verranno introdotte contemporaneamente le nuove regole. Secondo AMuS , è un buon momento per unirsi a nuove squadre. I piani di Panthera rimangono gli stessi. “A causa del virus, è stata una montagna russa, ma siamo ancora vivi. Il progetto non è ancora stato cancellato”, afferma il project manager Benjamin Durand su Motorsport.com . “Prima dell’attuale crisi stavamo già puntando al 2022 e stiamo cercando di vedere se possiamo ancora iniziare quella stagione. Nel nostro team ci sono già persone che lavorano sull’auto, facendo lavori preliminari per l’aerodinamica e inoltre siamo ancora occupato con gli sponsor ” , afferma Durand sull’andamento del progetto.

Quali parti Panthera otterrà da altre squadre e quali, sono ancora sconosciute. Accordi informali sono stati presi prima dell’epidemia di coronavirus, ma molto può cambiare con la crisi. “Vogliamo prima aspettare e vedere cosa accadrà alla Formula 1. Ad esempio, si parla della possibilità di acquistare un’auto del cliente. Dobbiamo esaminare questa opzione.” Se tutte queste cose vengono prese in considerazione, non vi è alcuna garanzia che il Panthera Team Asia Formula 1 sarà in griglia nel 2022. Il team deve prima fare una richiesta ufficiale per ottenere il permesso di partecipare. Questa non è stato ancora inviata.

Ti potrebbe interessare: Honda, Mercedes e Renault lasceranno la Formula 1 entro due anni

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube