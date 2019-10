Formula 1: Vettel avverte i rivali che la Ferrari può andare ancora più veloce

Sebastian Vettel afferma che la Ferrari può andare ancora più veloce sabato dopo aver dominato la FP2 al Gran Premio di Formula 1 del Messico venerdì. La Ferrari è stata l’auto più veloce dalla pausa estiva, conquistando cinque pole position consecutive, con Vettel che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale a Singapore.

Il tedesco spera di ripetersi in Messico, in uno dei pochi Gran Premi del calendario in cui non ha mai vinto, essendo arrivato al massimo secondo l’anno scorso. Vettel crede che le prime tre squadre siano tutte vicine tra loro, ma che la Ferrari ha ancora margini di miglioramento dopo un venerdì positivo.

Sebastian Vettel ha dichiarato: “Charles Leclerc e io abbiamo diviso il lavoro oggi. Io ho fatto gran parte del lavoro sulla gomma Media, il che era ok. Non siamo messi male, ma non ho ancora il quadro completo della situazione. Ho fatto solo due giri sulle nuove gomme Soft, quindi è difficile dirlo, ma non credo di aver avuto la gomma peggiore oggi.”

“Tuttavia, ci sono ancora alcune aree in cui possiamo migliorare domani in termini di equilibrio generale e la sensazione che ho con la macchina è davvero molto positiva. Max Verstappen sembra forte, ma tutte e tre le migliori squadre sono molto vicine, quindi vediamo cosa porteranno domani le qualifiche per noi“ ha concluso il pilota tedesco della Ferrari che vuole vincere il suo secondo Gran Premio della stagione qui in Messico.

