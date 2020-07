Formula 1: Vettel dormirà in una roulotte in Austria

Sebastian Vettel dormirà in una roulotte parcheggiata intorno al Red Bull Ring durante il periodo che la Formula 1 trascorrerà a Spielberg, in occasione del Gran Premio d’Austria e della Stiria che inizierà la stagione 2020. Mancano meno di due giorni all’azione in pista con le prime sessioni di prove libere del GP d’Austria e le squadre vogliono lasciare tutto pronto con le massime garanzie in termini di sicurezza. Il paddock della categoria regina del motorsport è cambiato radicalmente a causa del coronavirus: al posto delle enormi e lussuose “ospitalità”, i team dispongono di container preparati dall’organizzazione.

Ogni squadra avrà a disposizione tre contenitori che saranno posizionati a forma di U e renderanno disponibile anche uno spazio esterno con tavoli e sedie. È una situazione simile a quella che accade normalmente al Grand Prix fuori dall’Europa.

Ma non sarà l’unico cambiamento per questo inizio di stagione. Alcuni piloti, tra cui Sebastian Vettel, hanno deciso di fare a meno degli hotel per “vivere” in roulotte. Queste roulotte saranno parcheggiate in prossimità del circuito, in spazi normalmente destinati ai fan o ad eventi promozionali. È un vantaggio avere grandi premi a porte chiuse.

Anche se può sembrare un’opzione che non corrisponde al lusso e all’esclusività della Formula 1, è qualcosa che in passato era più comune per evitare problemi di traffico e altre battute d’arresto. Sicuramente il problema del traffico non esisterà in Austria, ma questa volta la decisione di dormire in roulotte mira ad evitare qualsiasi tipo di contatto con le persone negli hotel e quindi essere un po’ più al sicuro dal coronavirus.

