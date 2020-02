Formula 1: Vettel torna alla Red Bull? ecco cosa ne pensa il fondatore del team

Il co-fondatore e proprietario della Red Bull Dietrich Mateschitz ha smentito che la squadra stia pensando di riportare indietro Sebastian Vettel per il 2021. Vettel si è goduto il miglior periodo della sua carriera con la Red Bull, dove ha vinto i suoi quattro campionati mondiali prima di passare alla Ferrari. Alla Scuderia del cavallino rampante fino ad ora il tedesco ha deluso e ultimamente si è diffusa la voce secondo cui a fine anno il pilota potrebbe lasciare la Ferrari. Una destinazione tra quelle che più spesso vengono pensate per Vettel è proprio la sua ex squadra, Red Bull, ma ciò non accadrà, come enfaticamente affermato da Mateschitz, che, quando gli è stato chiesto se fosse un’opzione possibile, ha dichiarato: “Non è pensabile.”

Rivolgendo le sue attenzioni alla prossima stagione 2020, il proprietario della Red Bull pensa che il team abbia finalmente le basi per lottare per una vittoria in campionato. Il numero uno del team pensa che la sua scuderia abbia le carte in regola per fare bene in questo campionato. Questo almeno dicono tutti i dati in possesso della scuderia che mostrano un grosso aumento delle prestazioni delle monoposto rispetto allo scorso anno. Dietrich Mateschitz ha poi elogiato Honda che ha fatto un ottimo lavoro in inverno.

In particolare il proprietario del team ha detto che il nuovo motore consentirà alla sua squadra di poter competere con i primi della classe in termini di prestazioni e affidabilità. La Red Bull ha vinto quattro titoli di fila tra il 2010 e il 2013 e si è classificata terza nel campionato lo scorso anno dietro a Ferrari e Mercedes. Vedremo dunque se quest’anno le cose andranno meglio per la scuderia austriaca.

