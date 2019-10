Forte scossa di terremoto oggi in Italia, con magnitudo Mw 4.0

Forte scossa di terremoto di magnitudo Mw 4.0 alle ore 8,11 a Caraffa di Catanzaro in provincia di Cosenza. Le coordinate geografiche dove è stata avvertita la scossa sono le seguenti: (lat, lon) 38.89, 16.47 ad una profondità di 27 km. Al momento non ci sono pervenuti segnalazioni di danni a cose e persone. La gente è in strada e la paura è stata molta. Vi terremo aggiornati sulla situazione.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

