Fortnite: come avere 80 V-Buck gratis

Non soltanto in tempi di quarantena, Fortnite è uno dei videogiochi più utilizzato da intere generazioni di ragazzini, ricco di missioni e livelli. Scopriamo come ottenere 80 V-Buck nel livello della tavolaccia.

Fortnite: il livello Tavolaccia

Ricco di un suo immaginario, pieno di personaggi e luoghi dai nomi buffi, azione scatenata e marchingegni colorati, Fortnite è un videogioco per PlayStation, nintendo e Xbox, ma anche per app da smartphone. Probabilmente uno dei più amati della nuova generazione di bambini e adolescenti, ammantato di una iconografia Pop al punto da rivedere i suoi personaggi riprodotti in action figures, in pupazzetti Funko Pop e in tanti gadget, comprese t-shirt. E allora andiamo a scoprire come accontentare i proseliti di questo videogame, consentendogli di ottenere 80 V-buck gratis nel livello tavolaccia. Ovvero, la seconda area di gioco nella modalità missione Salva il mondo di Fortnite.

Come ottenere i buck gratis

Per ottenere gli 80 V-buck gratis in questo livello di gioco di Fortnite dovrete affrontare una tempesta di categoria 3, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 40) – 30 V-Buck, ottenere in ultimo ma non ultimo punti esperienza superstiti X2 ed Oro stagionale. Per accedere alla missione, vi basterà giocare per qualche ora alla modalità cooperativa di Salva il mondo, oppure facendovi invitare da un vostro amico giocatore, nella sua lobby privata, aggirando le difficoltà e le limitazioni del livello. Durante la missione, per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su “Solo Amici”. Ora, non vi resta che godervi i livelli e le missioni di questo scanzonato e colorato videogioco, ricco di missioni, livelli e operazioni segrete, di personaggi superaccessoriati e punti bonus di diverso stampo da dover conquistare. Non vi resta che godervi il mondo di Fortnite, come ieri più di ieri.

