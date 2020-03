Fortnite manda in tilt internet in Italia

A causa del Coronavirus, è decisamente aumentato il numero di ragazzini costretti alla permanenza forzata in casa e quindi ad un utilizzo di videogiochi online. E’ il caso di Fortnite che ha mandato in tilt internet.

Fortnite: il videogioco che ha piegato internet

Un numero massiccio di utenti online, aumentando il traffico di oltre due terzi in questa ultima settimana, ha mandato le reti operative di Tim, da cui filtra il traffico internet, in tilt per alcune zone e alcuni momenti. Ormai, il Coronavirus sta costringendo a restare in casa la maggioranza della popolazione italiana, tra cui ragazzini e bambini, a causa delle scuole chiuse e del divieto di stare in giro. Un sistema che potrebbe rischiare di collassare anche in maniera più sostanziosa, dato il sovraccaricamento che grazie a giochi come Fortnite o Call of Duty alimenteranno sempre più intasamenti alla nostra rete.

L’amministratore delegato della TIM ha comunicato di aver riscontrato un incremento del 70% di traffico sulla propria rete internet. Il picco di segnalazioni per problemi di connessione si è verificato mercoledì 11 marzo, con disagi in diverse zone del paese. Insomma, sarebbe decisamente apocalittico, nell’epoca della comunicazione moderna, pensare che anche internet possa collassare per un eccessivo sovraccarico di traffico dati. Non solo videogiochi come Fortnite, ma anche i social, gli upload e i download di video e film potrebbero incrementare il collasso. E presto, potremmo rischiare di stare a casa, senza più le comodità dello stare a casa e senza i contatti col mondo esterno.

