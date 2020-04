Fortnite: sbarca su Google Play, come scaricarlo?

Fortnite, uno dei giochi per console e PC più gettonati, soprattutto dalla fascia adolescenziale, sbarca sullo store di Google. Scopriamo come scaricarlo sul sistema Android.

Fortnite sarà disponibile sullo store di Google

Uno dei videogiochi più amati al mondo, soprattutto dai videogiocatori tra gli 11 e i 20 anni, ovvero il super dinamico Fortnite, sbarca nello store di Google Play, scaricabile su sistema Android. Dopo 18 mesi di corteggiamento, la Epic Games ha deciso di cedere alle lusinghe di Google, cedendogli quindi la possibilità di far scaricare il proprio gioco sullo store ufficiale. Precedentemente, Epic Games si era accanitamente rifiutata, fin dal lancio di Fortnite, di cedere alle politiche di Google Play che prevedono di pagare a Google il 30% di tutti gli acquisti effettuati all’interno dell’app.

Come scaricare il gioco su Google Play Store

Se prima era possibile scaricare Fortnite attraverso Android o attraverso l Apple Store, in modalità più macchinosa, adesso sarà possibile effettuare il download di uno dei giochi più amati al mondo, con il noto Google Play. Anche perché il motore di ricerca di Google pone in posizione di svantaggio tutti i prodotti che non rientrano nel suo Store ufficiale. A tal proposito, la stessa Epic Games ha accompagnato il proprio rilascio dei diritti di acquisto, con una nota in merito che ci rivela quanto segue:

“Google mette in svantaggio i software scaricati al di fuori di Google Play attraverso misure come gli spaventosi pop-up relativi alla sicurezza per il software scaricato e installato, restrizioni per i prodotti e le pubbliche relazioni di Google che caratterizzano le fonti di software di terze parti come malware. E anche i nuovi sforzi come Google Play Protect per bloccare il software scaricato al di fuori di Google Play.”

Per scaricare Fortnite sarà necessario dunque cercarlo sulla app di Google Store ed avere una versione Android dalla 7.1 in poi.

