foto Whatsapp: come evitare che vadano in galleria

Ci siamo sempre chiesti come tenere pulita la galleria foto e quindi la memoria del nostro smartphone. La maggior fonte di intasamento sono le foto Whatsapp, scopriamo come sturare la nostra galleria da questo rischio.

Whatsapp foto: galleria da tenere pulita

Se anche tu ti ritrovi lo smartphone intasato nella sezione della galleria dalle foto Whatsapp, ti starai chiedendo come evitare che vadano in galleria tutte le immagini, spesso di semplice spam, che ci inviano attraverso la nostra app di messaggistica che usiamo quotidianamente. E’ giunto il tempo di dare una risposta a questa frequente domanda dell’uomo nell’era 2.0. In pratica, come evitare che le foto Whatsapp vadano in galleria.

Sistema iOS e foto whatsapp

Se avete uno smartphone della Apple, per evitare che le foto whatsapp vadano in galleria immagini, dovrete semplicemente accedere alle impostazioni di Whatsapp e pigiare sulla voce Chat e quindi accedere alle preferenze delle chat. A questo punto vedrete una sezione “salva nel rullino foto”, una voce che dovrete disattivare per impedire che le foto Whatsapp vengano salvate nella vostra galleria di immagini. Un altro sistema, più selettivo per salvare o meno, le foto che ricevete da Whatsapp, sarà quello di impostare singolarmente le chat, disattivando il salvataggio delle immagini, all’interno di ogni chat.

Sistema Android e foto Whatsapp

Cosa cambia, invece per tutti coloro che posseggono uno smartphone col sistema del robottino verde e vogliono, tassativamente evitare che le foto Whatsapp vadano ad intasare la galleria di immagini? Dovrete, anche in questo caso, aprire Whatsapp e pigiare sui tre pallini delle impostazioni. Una volta fatto ciò, non vi resta che premere sulla voce Chat e quindi sulla opzione visibilità dei media. A questo punto spuntando la voce No e confermando con Ok avrete disabilitato il salvataggio delle foto Whatsapp sul vostro dispositivo. Potrete fare la stessa cosa sulle singole chat, premendo sulla visibilità dei media e disattivandole.

