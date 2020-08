Un frappè al cioccolato per una pausa dolce e ritemprante. Una merenda sana, fresca e golosa amata dai bambini e non solo. Una preparazione facile e semplice, pochi ingredienti e si prepara in un attimo. L’alimento perfetto per combattere il caldo estivo, non solo rinfrescante ma anche nutriente.

Frappè al cioccolato: merenda fresca e golosa

Il frappè al cioccolato è una bevanda dolce, che si prepara in un attimo, frullando insieme; latte, cacao, zucchero e ghiaccio. Servito poi in bicchieri alti e lunghi, arricchiti con cannucce. Inoltre si può decorare con panna, frutta secca o fresca e spolverizzare con cacao. Il frappè è il tipico frullato dell’estate, delizioso e rinfrescante. La bevanda estiva preferita da grandi e piccoli; infatti in questo periodo di lunghi pomeriggi afosi, spezzare la noia dei nostri figli, con qualcosa di buono, soprattutto rinfrescante e goloso è davvero l’idea giusta. Ecco una ricetta semplice e veloce per gustare anche in casa un buon frappè al cioccolato.

Ingredienti: dosi per due bicchieri

Latte 400 g

Cacao amaro 4 cucchiai

Zucchero 2 cucchiai

Ghiaccio 8 cubetti

Per decorare

Panna montata

Cacao amaro

Preparazione: frappè al cioccolato

In un frullatore, mettere il cacao e lo zucchero, azionare e mixare qualche secondo. Aggiungere il ghiaccio e frullare, dapprima a bassa velocità e poi man mano aumentare alla massima velocità, spegnere quando il ghiaccio è completamente tritato. Aggiungere adesso il latte e mixare, versare in un bicchiere; decorare con panna montata e una spolverata di cacao, servire subito. Potrebbe interessarti leggere anche questo: Pavesini su stecco: semifreddo goloso

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube