Natale è arrivato, manca poco, i regali sono stati fatti, e chi non è riuscito a comprare qualcosa si ridurrà all’ultimo sperando in qualche miracolo improvviso. Il Natale, a parte l’aspetto economico e commerciali, è quella festa che dovrebbe farci sentire tutti più buoni, è un momento di pura gioia dove si sta insieme agli affetti più cari e per qualche momento non si pensa al lavoro oppure ad altri pensieri negativi. E’ bello sentirsi con gli amici oppure con i colleghi di lavoro e farsi i più sinceri auguri di un sereno Natale. Ma cosa scrivere invece del solito “Auguri di Buon Natale a te e famiglia? Vediamo qualche semplice frase da usare per fare degli auguri di Natale diversi dai soliti.

Le frasi più belle per fare gli auguri di Natale a chi vogliamo bene

Ecco di seguito delle frasi più particolari da inviare a chi si vuol bene.

“Voglio esserti vicino in questo giorno di festa e non solo, tempo in cui sento ancora più forte il calore e l’importanza della nostra amicizia”.

“Ti auguro con sincero affetto di trascorrere questi giorni di festa in totale serenità con la tua famiglia o con chiunque tu voglia, che il Natale sia gioia”.

“Colgo l’occasione di questa santa festa per esprimerti la mia profonda stima ed augurare a te e alla tua famiglia un sereno Natale”.

“In questo giorno di festa tutti devono essere felici e sereni in modo costante. Tanti auguri vivissimi di Buon Natale”.

“Un caldo e affettuoso augurio per questo Natale da trascorrere in totale armonia”.

” E’ il giorno più bello dell’anno: siate ancora più felici di quello che siete adesso. Ancora tanti auguri sinceri”.

“Ti auguro dal profondo del mio cuore di esaudire qualsiasi tuo desiderio in questo giorno speciale ed anche in altri”.

“Nella notte di Natale tutti riceveranno quello che più vogliono, io per te vorrei salute, amore e tanta fortuna. Tanti auguri di un sereno Natale”.

