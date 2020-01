Con l’arrivo della Befana che vola sulla sua scopa e porta dolcetti oppure il carbone ai bambini di tutto il mondo si conclude anche questo periodo natalizio iniziano nel giorno dell’8 dicembre 2019 e conclusosi proprio nel giorno dedicato alla vecchina più famosa del mondo. Anche questa è una festa, e come tale merita delle frasi di auguri da mandare a chi si vuol bene. Un modo simpatico per scherzare con gli altri e non interrompere quella magia creatasi in precedenza. Vediamo alcune frasi di auguri simpatiche da inviare a chi vogliamo.

L’Epifania, tutte le frasi simpatiche da inviare ad amici e parenti per la festa della Befana

Ovviamente questa è un’occasione per scherzare con gli altri, non è un modo per offendere nessuno.

Fatta questa premessa, vediamo delle frasi simpatiche sulla figura della Befana.

“Lo sai, stai attento/a stanotte. La Befana potrebbe vederti ed avere un colpo: non immaginava che esistesse una persona più brutta di lei! Auguri”.

“Ehi, ciao, la Befana cerca sue sosia che possano sostituirla in tutte le città del mondo. Che ne dici, perché non ti offri? Tanti auguri!”

“Sei diventato/a famoso/a lo sai? Tutti quanti parlano di te e della tua festa che ricade proprio in questa giornata!”

“Ciao, volevo dirti fa’ buon viaggio e mi raccomando non dimenticarti di allacciare le cinture di sicurezza anche se sei sulla scopa! Ricorda che tanti bambini aspettano te, ci tengo Befana!”

“Spero tu sia stato/a buono/a quest’anno e non esagerare con tutti i dolciumi che la Befana ti porterà. Tanti auguri!”

“Ciao carissimo/a, dato che riceverai sicuramente del carbone non gettarlo via, a me potrebbe servire senza dubbio. Un bacione e tanti auguri.”

“E sono finite anche queste feste di Natale, questo significa che dobbiamo metterci tutti a dieta! Buona festa della Befana.”

“Non sapevo che stasera ti avrò come ospite e forse non lo sapevi nemmeno tu. Spero di fare bella figura con un personaggio del tuo calibro, cara la mia Befana. Tanti auguri, ti aspetto con ansia”.

