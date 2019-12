Frasi di auguri per Capodanno, come fare gli auguri più originali

Un nuovo anno è trascorso e un altro si affaccia alle porte. Questo periodo natalizio è quello in cui, più di tutte le altre festività, si mandano auguri a chi vogliamo bene. Chissà cosa ci riserva il futuro, e chissà come sarà questo 2020 che ci aspetta. Chissà quante cose accadranno, quanti successi, ma anche qualche fallimento, quanti traguardi importanti e quanti rospi da buttare giù. Comunque sia questo nuovo 2020 vogliamo esserci nella vita degli altri e vogliamo che gli stessi facciano parte della nostra vita, ma come dirlo? Di seguito, abbiamo pensato a dei modi carini, a delle frasi di auguri un po’ diverse dal solito da inviare a chi più amiamo.

Capodanno 2020, le frasi più belle per fare gli auguri più originali

Ecco di seguito dei pensieri diversi dal solito “Auguri di felice anno nuovo” da inviare a chiunque faccia parte della nostra vita.

“E’ solito dire: anno nuovo, vita nuova; ma io spero di no perché la vita di questo anno appena passato insieme è stata meravigliosa, e spero che non cambi nulla. Buon anno!”

“Anche questo 2019 è passato e lo voglio aggiungere a tutti gli altri anni stupendi che solo grazie a te ho passato. Buon anno e buon Capodanno”.

“Tutto inizia e tutto finisce nella vita come questo 2019 e questo 2020 che ci sta aspettando. Ti auguro di iniziare l’anno nuovo come desideri, così come il suo proseguimento e la sua fine. Auguri!”

“Questo 2019 appena passato ti ha lasciato/a intatto/a, sii sempre così e non cambiare mai, abbi sempre lo stesso buon umore e la stessa serenità. Questi sono i miei auguri Capodanno”.

“Ti auguro il meglio nella salute, nell’amore, nell’amicizia e nel lavoro, ma soprattutto ti auguro tanta felicità e serenità in questo 2020 che sta per arrivare. Auguri”.

“Auguro a te e alla tua famiglia tanta salute e tanta armonia, spero che questo 2019 sia stato ricco di cose positive, qualora non lo fosse stato te lo auguro nel 2020”.

“Auguro alla tua splendida persona di realizzare qualsiasi desiderio tu voglia, e di avere tanta fortuna. Un abbraccio e buon Capodanno”.

Leggi anche:

Spumante e champagne a Capodanno: 5 consigli per evitare le fregature

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube