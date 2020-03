Frutta a colazione: un’ottima alleata per la salute

Fare colazione con la frutta è un vero toccasana per la nostra salute e per il nostro organismo. Come spesso ci viene detto da specialisti la colazione è il primo passo per iniziare una buona giornata, e per questo bisogna farla per bene.

Un toccasana per la nostra salute: frutta a colazione

Spesso al mattino non si sa con che cosa fare colazione, o per fretta o per chi va a lavoro o per chi va a scuola, a volte viene proprio saltata o viene fatta in modo sbagliato mangiando qualcosa preso dal tavolo o dal mobile in cucina, di non corretto. La colazione al mattino deve essere fatta bene, è il pasto più importante della giornata, quello che ci deve dare la carica per affrontare una mezza giornata di scuola o una giornata di lavoro.

Al mattino ad esempio si potrebbe mangiare anche della frutta, contiene vitamine e non ruba troppo tempo per mangiarla. La frutta ha un gran contenuto di fruttosio, ottimo alleato per cervello che viene aiutato a partire prima. Mangiare la frutta la mattina ci facilita a digerire quello che poi mangiamo dopo a pranzo.

La frutta è un’ottima fonte di sali minerali, di fibre, di vitamine e di acqua, ci può aiutare ad inserirla in un’eventuale dieta, aiuta molto i movimenti intestinali.

Alla domanda che ci potremmo porre di quale frutta si può mangiare la mattina, la risposta è facile, quella di stagione, in questo modo si è sicuri o quasi che sia priva di sostanze chimiche o quantomeno di un contenuto minore, in questo momento ottime sono le arance, i mandarini, le banane, i kiwi e i pompelmi. In qualunque modo si ingerisce la frutta va bene, ad esempio la mattina la potete accompagnare con uno yogurt magro, la potete frullare e usarla sulle fette biscottate.

