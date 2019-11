Galaxy S11, clamorose scelte sui colori. In arrivo i nuovi auricolari wireless

Continuano i rumors sul prossimo smartphone top di gamma Samsung, parliamo del Galaxy S11 la cui uscita presentazione potrebbe avvenire al Mobile World Congress 2020 di Barcellona che si terrà dal 24 al 27 febbraio. Ecco le ultime novità.

Le colorazioni del Samsung Galaxy S11 e non solo

Via Twitter, il leaker Ishan Agarwal fa sapere che i colori scelti per il prossimo smartphone di punta, Galaxy S11 versione standard, sono il blu, il grigio e il nero. Ma perchè questa eventuale limitazione? Probabilmente si tratterà solo di una scelta iniziale, l’azienda sudcoreana dovrebbe procedere in seguito a immettere sul mercato altre colorazioni.

Il Galaxy S10 Lite dovrebbe essere lanciato in nero, blu e bianco, mentre il Galaxy Note 10 Lite in rosso, argento e nero. L’eventuale Galaxy S11e, sarebbe disponibile nei colori blu, grigio e rosa.

I nuovi auricolari

Sempre secondo le indiscrezioni di Agarwal, sarebbero in arrivo i nuovi auricolari wireless: Galaxy Buds 2, che potrebbero essere disponibili nei colori blu, rosa e bianco. Non essendoci conferma del rumors da altre fonti, è sempre bene prendere con le pinze tali voci.

I Galaxy Buds 2 usciranno negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Medio Oriente l’8 marzo 2020, entro fine marzo dovrebbe essere disponibili sul mercato italiano. Essi potrebbero essere dotati di una memoria integrata di 8 GB e offire un suono pulito che elimina i rumori di sottofondo. Così come i rumors sulla data di uscita, anche il prezzo non è certo. Ma è assai probabile che il costo possa di essere di gran lunga inferiore agli auricolari wireless Apple, Air Pods, e se la qualità sarà davvero all’altezza dei rivali, Samsung potrebbe mettere a segno un colpaccio nelle vendite con i Galaxy Buds 2.

