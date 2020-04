Garanzia Samsung: tempi estesi per il Coronavirus

E’ tempo di rallentare, è tempo di sospendere le priorità e stare fermi, immobili, a fissare il vuoto, in casa propria. In questo periodo di pandemica paura, anche la garanzia Samsung decide di poter aspettare. Scopriamo la casa coreana cosa ha in mente.

Garanzia Samsung: si allungano i tempi

Dunque, la garanzia Samsung si estende per tutti i dispositivi in scadenza tra il 15 marzo ed il 15 giugno 2020. Per questi prodotti sarà allungata la garanzia Samsung fino al prossimo 15 luglio. Ma la casa coreana ha ben deciso di rafforzare anche le assistenze online e a domicilio, per facilitare la vostra permanenza a casa, sereni, immobili, a fissare il vuoto e i notiziari, fino alla fine di tutta la pandemia, che ogni paura si porterà via.

Dunque, se avete un dispositivo, che sia uno smartphone, una smart TV o un paio di cuffie, la garanzia Samsung si estenderà fino al 15 luglio, se la scadenza di garanzia degli stessi è fissata tra il 15 marzo ed il 15 giugno. Inoltre, Samsung ha rafforzato il proprio servizio clienti, attivo al numero verde 800 7267864, disponibile sette giorni su sette, anche attraverso i canali digitali, quali e-mail e chat dal vivo, al sito apposito della Samsung. Insomma, per tutti i clienti Samsung si può dormire tranquilli in questo periodo di immobilità globale, senza preoccuparsi di guasti e difetti al proprio dispositivo, coperti da una lunga garanzia Samsung.

