Gel igienizzante mani: una ricetta semplice per farlo in casa

Con il Coronavirus in Italia sono ormai andate in fumo tutte le scorte di igienizzanti per le mani così come è successo per le mascherine, ma per uccidere batteri e microrganismi possiamo anche prepararci l’igienizzante a casa, c’è una ricetta in particolare facile da preparare.

Una ricetta semplice per prepararvi l’igienizzante per le mani da casa

Con l’allerta Coronavirus nel mondo trovare delle boccette igienizzanti è diventata una vera impresa, per evitare le comparse di virus e batteri non ci rimane che prepararcelo da casa.

Iniziamo a dire che il Ministero della Salute ci ha consigliato di lavare le mani con acqua e sapone per un tempo di circa 60 secondi; nel caso ci dovesse mancare il sapone, un alleato molto efficace è l’alcool, quello che ha una concentrazione almeno del 60%.

In casa abbiamo dei metodi molto casalinghi che possano aiutare nel caso quando in casa non abbiamo il sapone, e a volte sono anche più efficaci. Creare queste soluzioni non comportano parecchie difficoltà; la prevenzione è molto importante per debellare questo virus, la cosa molto importante è l’igiene, infatti tenere le mani quanto più pulite e il primo passo, qualunque sia l’età che abbiamo. Sia i bambini piccoli che le persone anziane fanno parte di quella categoria di persone più esposte a batteri e virus.

Sia nei supermercati che nelle farmacie e nelle parafarmacie sono terminate le scorte sia di Amuchina gel e tutti i gel igienizzanti. La cosa importante è quella di non farsi prendere dal panico e se non troviamo in giro prodotti da poter comprare, adoperatevi ed organizzatevi a prepararli a casa, l’importante che sia una soluzione igienizzante.

L’aceto ha un buon potere disinfettante e se abbinato ad oli essenziali e ad acqua ossigenata diventa più efficace; si può preparare un ottimo spray in caso di emergenza, ecco come prepararlo:

Ingredienti

Aceto di mele o bianco

Acqua

Olio essenziale di tea tree

Bottiglietta spray da 100 ml

Preparazione

Mettere nella bottiglietta 50 ml di aceto e 50 ml di acqua, aggiungere 40 gocce di olio essenziale di tea tree. Chiudere il tappo e agitare, e nel caso non avete acqua e sapone fatevi due spruzzi sulle mani.

