General Motors accusa Fiat Chrysler di corruzione

General Motors ha avviato una causa contro Fiat Chrysler “per il danno che le sue azioni hanno causato ai suoi affari e per assicurarsi che giochino tutti a parità di condizioni in futuro”, ha dichiarato Craig Glidden, avvocato della società americana. Questa denuncia è collegata a un’indagine federale in corso sulle accuse di presunta corruzione che colpiscono la potente Unione automobilistica UAW e alcuni dei suoi dirigenti. “Siamo sbalorditi dal contenuto e dai tempi di questa denuncia”, ha detto un portavoce del gruppo FCA . “Possiamo solo supporre che ciò abbia lo scopo di interrompere la nostra prevista fusione con PSA e le trattative salariali in corso con la UAW”, ha aggiunto.

A fine ottobre, FCA e PSA hanno annunciato un progetto di fusione alla pari che non prevedeva la chiusura di un impianto per la creazione di un nuovo gigante automobilistico, proprietario di Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, RAM, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot e Vauxhall. GM afferma nella sua denuncia che Fiat Chrysler ha pagato tangenti ai dirigenti UAW sotto forma di fondi assegnati a un centro di formazione per lavoratori automobilistici co-guidato dal sindacato e dal gruppo italo americano . In tal modo, FCA ha ottenuto concessioni significative dalla UAW durante le trattative salariali nel 2009, 2011 e 2015, afferma GM, il che non è avvenuto per altri gruppi automobilistici.

La presunta corruzione sarebbe stata presumibilmente orchestrata da Sergio Marchionne, ex CEO di Fiat Chrysler, deceduto nel 2018, e attuato da Alphons Iacobelli, incaricato di negoziare accordi collettivi con l’UAW. Quest’ultimo, che ha ammesso di aver dirottato circa $ 1,2 milioni per l’addestramento dei membri della UAW, è in prigione. Marchionne “lo sapeva, era lo sponsor e ha preso parte all’illecito”, ha dichiarato Craig Glidden, durante una teleconferenza con i giornalisti.

Ha assicurato che i tempi non avevano “nulla a che fare con i negoziati FCA con la UAW o con la sua fusione con PSA”, ma ha insistito sul fatto che la combinazione messa in atto, secondo lui, da Marchionne “faceva parte del tentativo di forzare una fusione tra FCA e GM nel 2015”. All’epoca Marchionne si era avvicinato a Mary Barra, CEO di GM, per un matrimonio tra i due giganti di Detroit, che però aveva respinto le sue avances. Barra aveva sostenuto che GM aveva una spina dorsale abbastanza forte per andare da solo in un’industria automobilistica che richiede investimenti in miliardi di dollari per il passaggio ai motori elettrici.

