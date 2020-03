Gettare mozziconi di sigarette, fazzoletti e immondizia in strada è reato?

Le norma che tutelano l’ambiente ultimamente sono state incrementate di molto e molta è l’attenzione per l’inquinamento. Ma può essere denunciato chi imbratta il suolo pubblico con mozziconi di sigaretta, fazzoletti monouso e può essere denunciato chi getta i sacchetti dell’immondizia al di fuori dei bidoni? Quello che ci chiediamo è se chi sporca e inquina può essere denunciato. Vediamo cosa prevede la legge al riguardo.

Sacchetti immondizia abbandonati in strada

Chi getta i sacchetti dei rifiuti in strada, non servendosi degli appositi bidoni, può essere denunciato poichè commette reato. Per chi imbratta un luogo pubblico, infatti, è previsto l’arresto fino ad un mese e anche il pagamento di una sanzione di massimo 206 euro.Può essere denunciato, quindi, chi sporca le strade pubbliche ma anche quelle private che sino di pubblico passaggio. Chi getta, quindi, i sacchetti dell’immondizia in strada commette reato in quanto la sua condotta incivile crea disagio ad altre persone.

Fazzoletti e mozziconi: quali differenze?

Per chi, invece, getta un mozzicone di sigaretta, una cartaccia, un fazzoletto di carta usato non vi è la configurazione del reato poichè l’imbrattamento deve essere rilevante per essere considerato reato.

Se si getta una cartaccia in strada, quindi, non si potrà essere denunciati anche se, la condotta, sempre incivile, può essere sanzionata secondo quanto previste dalle norma locali.

Attenzione, però, per chi lancia dalla finestra o dal balcone i mozziconi di sigaretta, non spenti, il reato si configura poichè potrebbero essere lesivi per chi transita sotto la finestra o il balcone in questione.

Quando l’inquinamento è reato?

In conclusione, quindi, può essere denunciato penalmente solo chi:

imbratta e inquina suolo pubblico o privato di pubblico passaggio

Chi da luogo ad una discarica abusiva (accumulando, quindi, moltissimi rifiuti in massa eterogenea)

Chi con l’abbandono dei rifiuti crea danno o molestie agli altri

Chi provoca inquinamento ambientale.

