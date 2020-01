Ghosn afferma che Renault e Nissan stavano per fondersi con Fiat Chrysler

Parlando pubblicamente mercoledì per la prima dopo la sua drammatica fuga dal Giappone alla fine del 2019, l’ex numero uno di Renault e Nissan, Carlos Ghosn ha detto ai giornalisti di Beirut di essere stato in trattative con John Elkann, Presidente di Fiat Chrysler per la fusione tra le loro società. “Nel 2017, l’alleanza era il gruppo automobilistico numero uno. Tre aziende in crescita, redditizie. Ci stavamo preparando ad aggiungere Fiat Chrysler Automobiles al gruppo perché stavo negoziando con John Elkann per far entrare Fiat Chrysler”, ha detto.

Ecco cosa ha detto Carlos Ghosn a proposito della trattativa di fusione tra Renault, Nissan e Fiat Chrysler

Ghosn ha confermato i contatti tra le due società prima del suo arresto, dichiarando che la trattativa subì un brusco stop proprio a causa del suo arresto in Giappone. Il dirigente ha anche aggiunto che era stato programmato un incontro per gennaio 2019 per provare a concludere un accordo. Renault-Nissan è stata in tumulto gestionale sin dall’arresto di Ghosn a Tokyo nel novembre 2018 per accuse di cattiva condotta finanziaria, che egli nega. Ghosn era in attesa di processo in Giappone quando ha deciso di fuggire in Libano.

Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo Renault hanno annunciato un piano di fusione da 35 miliardi di dollari a maggio 2019, quando Ghosn era in detenzione, ma poi alla fine a causa dell’intervento del governo francese l’affare non è andato in proto. Adesso Carlos Ghosn ha confermato che le trattative tra le due aziende erano in corso già da diverso tempo prima del famoso annuncio di maggio 2019 che poi però non ha portato a nulla.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler Automobiles: il concept Airflow Vision sorprenderà il CES con interni futuristici

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube