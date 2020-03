Giuseppe Conte, su Instagram le pagine ‘Le bimbe di Giuseppe Conte’ e ‘Daddy Conte’

La quarantena di questi giorni sta partorendo tantissime iniziative molto belle: ci sono interi quartieri che si danno appuntamento per cantare e ballare dai propri balconi, chi invece fa donazioni presso gli ospedali e chi lancia delle challegne per fare dello sport a casa e non solo. Sicuramente, quello di cui abbiamo più bisogno è l’ironia che in un periodo simile sta cacciando il meglio di sé. Non solo sui diversi social ci si prende in giro da soli raccontando come si vive la quarantena, ma addirittura sono nate delle divertentissime pagine social dedicate al Premier Giuseppe Conte. In particolare, stiamo parlando di due pagine che stanno avendo molto successo in questo delicato momento ed il loro nome è “Le bimbe di Giuseppe Conte” e “Daddy Conte”. Le pagine sono nate non tanto per insultare il Premier quanto invece come un vero e proprio omaggio che prevede un tocco di ironicità. Infatti, Giuseppe Conte piace per l’esempio positivo che è, per la sua eleganza, la sua educazione e la sua carriera facoltosa. Conosciamole meglio e vediamo i meme più divertenti.

Su Instagram è un successo per le pagine “Le bimbe di Giuseppe Conte” e “Daddy Conte”

Iniziamo dalla prima pagina social, “Le bimbe di Giuseppe Conte”, la quale non nasce in questi giorni di quarantena, ma nel 23 maggio 2018, presentandosi quindi come vera fan page del Premier.

Essa è riuscita a conquistare anche star del web come la regina delle influencer Chiara Ferragni e la comica Michela Giurad.

La sua descrizione recita così: “Il nostro avvocato ❤️ Il premier più sexy d’Europa 🤤 L’uomo più bello del mondo 😛❤️“.

Proprio in questi giorni così complicati la pagina è arrivata a 172mila follower con soli 16 post.

Eccone alcuni davvero esilaranti.

Ma non è finita qui. Esiste, come detto sopra, un’altra pagina Instagram dedicata al nostro Premier.

Il suo nome è “Daddy Conte” ed è nata appena 3 giorni fa, seguendo, forse, la scia del successo della prima e sperando di avere lo stesso risultato.

La sua descrizione non usa mezzi termini e va dritta al sodo: “Presidente chiudimi in quarantena e fammi tua”.

La pagina ha appena 8 post, ma ben 17,1mila follower. Anche per lei una sfilata dei meme più divertenti.

Chissà se il nostro Premier ha già avuto occasione di conoscerle e soprattutto chissà cosa ne penserà.

Comunque sia, facciamo i complimenti a queste pagine che non solo esaltano un personaggio positivo, a prescindere dalle diverse opinioni politiche, ma soprattutto perché stanno avendo successo strappando un sorriso in un momento così delicato e non facile.

