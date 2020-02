Gli abitanti di Kelowna affermano di aver visto un UFO sul lago Okanagan

Non capita tutti i giorni di catturare una serie inspiegabile di luci che volano nel cielo notturno, ma giovedì 28 gennaio un certo numero di residenti di Okanagan ha assistito a un fenomeno che potrebbe non essere mai completamente spiegato. Sì, stiamo parlando di un UFO (Unidentified Flying Object). Era una notte come le altre per Max Morgan, residente a Kelowna, che si allenava in palestra dopo una giornata di lavoro presso la società di vasche di idromassaggio della sua famiglia a Kelowna.

“Alcuni amici mi dicevano nella chat di gruppo, ‘vai a guardare in cielo, c’è qualcosa di pazzesco nel cielo'”, ha detto Max. Ma invece di lasciare la palestra a metà allenamento, Max ha deciso di chiamare suo padre David, che è stato in grado di catturare il fenomeno in video.

“Sono tornato a casa quella sera intorno alle 16:00 ed era una serata così bella”, ha detto David. “Era stupendo e si stava facendo buio la sera abbastanza presto, quindi ho deciso di andare a fare una foto prima del tramonto.” David possiede e gestisce Aqua Friends Pool and Spa in Cooper Road a Kelowna, un’azienda a conduzione familiare. Quando non è al negozio di solito è possibile vedere lui e la sua famiglia nella loro veranda che si affaccia sul lago Okanagan a McKinley Landing in Lake Country. La sera in questione, David trascorse gran parte della notte sotto il portico, scattando foto del lago.

David ha ricevuto una telefonata da suo figlio Max, che gli dice di uscire perché c’è qualcosa nel cielo notturno. “Ho afferrato il mio telefono e sono andato fuori alla veranda con mia moglie”, racconta David. “Usciamo ed è chiaro come una campana ciò che stiamo guardando. È una serie di luci a perdita d’occhio attraverso le montagne. Veniva da ovest, verso est (sul lago Okanagan). ”

David descrive lo strano bagliore come una linea retta di luci a incandescenza, quasi come una serie di lampioni che volano in alto in una linea retta. David e sua moglie non sono stati i soli a assistere alla strana serie di luci nel cielo quella notte che ha fatto gridare all’UFO. Grazie alla chat di gruppo, gli amici di Max, Ryan, Jayce e Andre, così come gli amici e la famiglia a casa loro, hanno visto tutti la stessa cosa da diversi punti panoramici nell’Okanagan centrale.

Andre Dominguez vive a Sunburn Hill a Lake Country ed è stato il primo ad avvisare il gruppo quella notte. Ricorda che suo padre entrò verso le 18:30 e gli chiese di venire fuori. “Sono venuto fuori per vedere quello che stava guardando e quello che ho visto era una linea perfetta con ogni quarto di quinta luce sulla sinistra o sulla destra, solo il minimo. Ci siamo seduti fuori probabilmente per 30 minuti e l’abbiamo guardato “, ha detto Dominguez.

