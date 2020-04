Gli ammorbidenti: importanti per la morbidezza e il piacevole aroma dei capi

Quando si fa il bucato l’intento non è solo quello di rendere il capo pulito, ma si cerca anche di dargli una certa morbidezza e un piacevole aroma regalando anche una buona sensazione sulla pelle.

Gli ammorbidenti, i migliori sul mercato

La prima cosa di quando si fa il bucato è rendere il capo pulito e igienizzato, poi dobbiamo pensare a renderli morbidi, e per questo è necessario l’ammorbidente. Precisiamo che l’ammorbidente non è un detersivo, non pulisce i capi, ma vivacizza i colori e li rende morbidi.

Sono pensati per donare benessere a chi possiede le pelli sensibili, in particolare ai bambini garantendo una maggiore morbidezza. Il continuo lavare i capi in lavatrice, li rende più sensibili e delicati, e per questo che esistono gli ammorbidenti Anti-Age3 che evitano che i capi si allarghino mantenendoli in vita più a lungo.

Gli ammorbidenti possono avere vari profumazioni, orientali e floreali. Ci sono ammorbidenti ipoallergenici che sono stati testati contro il nichel, cobalto e cromo e che vengono studiati apposta per proteggere le pelli più sensibili e per avere un guardaroba di capi morbidi senza il pericolo di inquinare.

Un’altra funzione dell’ammorbidente è quella di ridurre le pieghe e la carica elettrostatica dei capi quando escono dalla lavatrice così da facilitare la stiratura e di conseguenza accorciare i tempi.

Gli ammorbidenti sono di vari tipi, quello caratteristico è quello liquido che va messo all’inizio di ogni lavaggio nella vaschetta apposita della lavatrice. Poi ci sono varie marche che adottano altre forme, ad esempio c’è chi usa le palle di lana, sono completamente naturali, senza additivi, sostanze chimiche e sintetiche.

Poi c’è l’ammorbidente in perle, è facile da usare, viene messo direttamente nel cestello prima di mettere il bucato e grazie alla sua tecnologia penetra nei tessuti lasciando il bucato morbido e profumato.

