Gli italiani vogliono l’Italexit e bocciano Bruxelles

E’ stato fatto un sondaggio, a realizzarlo è stato Tecnè Poll, che ha sancito con un sondaggio che il 50% degli italiani vuole l’Italexit gelando la politica di Bruxelles. L’insoddisfazione dell’Italia è tanta ed è cresciuta a dismisura, per come Bruxelles sta trattando Roma, la situazione attuale non può passare in secondo piano.

Insoddisfazione dell’Italia con Bruxelles, gli italiani vogliono l’Italexit

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, si è verificata in questa emergenza del Covid-19, non c’è stata nessuna solidarietà che ci è stata mostrata dall’Unione Europea. I sondaggi ormai danno che il 50% del popolo italiano vuole uscire dalla UE e seguire la strada del Regno Unito.

Da dire che in questo momento se l’Italia decidesse di fare un referendum sull’argomento, il nostro paese sarebbe esattamente spaccato a metà su questa questione. Basti pensare che rispetto all’ultima rilevazione fatta nel 2018, i contrari sono scesi di 20 punti percentuali.

Questo cambiamento dei pareri nei confronti della UE, e per motivi molto validi, si sono avuti dopo i trattamenti che alcuni stati d’Europa hanno avuto nei confronti di Roma, basti vedere la durezza dell’Olanda e al doppio gioco che sta facendo la Germania.

La questione della contesa è tra i due fronti, quello rigorista e quello non rigorista di cui noi ne facciamo parte; per aiutare il nostro paese in questa crisi economica dovuta al Coronavirus, l’Italia spingeva e continuerà a farlo, per gli Eurobond, ma la prima ad opporsi a questo è stata proprio la Germania.

Il loro sforzo sarebbe stato fatto solo per coprire le spese mediche e nient’altro, ed è per questo che tra gli italiani cresce il malcontento.

L’insofferenza di una parte degli italiani all’UE non è una cosa nuova, però in questo momento delicato ci si aspettava che la situazione si sarebbe un po’ addolcita, ma così non è stato. I due leader di Germania e Paesi Bassi hanno dichiarato che la prima cosa da pensare sono gli interessi nazionali e che quindi l’Italia deve rassegnarsi a questa situazione, ed ecco che l’insoddisfazione in Italia cresce.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube