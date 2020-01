Gli slip femminili hanno un fiocchetto per un motivo funzionale

Perché gli slip femminili hanno sempre quie fiocchi sopra? Ok, possiamo capirlo quando si tratta di mutandine da bambini, oppure di quanto si entra nella fase adolescenziale, ma perché arrivate alla maturità, all’età adulta le donne si ritrovano sugli slip che vanno a comprare sempre quel fiocco che proprio non ne vuole sapere di andare via? Si penserà che sia una questione puramente estetica, dettata dalla moda, o dalla solita tendenza di rendere grazioso tutto ciò che appartiene alla donna, eppure non è semplicemente questo, non è un puro motivo di simbolo.

Gli slip da donna hanno sempre quel fiocchetto, perché?

C’è sempre la storia a spiegare le cose, a dare a queste ultime un grande senso, una grande importanza da un punto di vista dell’utilità.

Infatti, secondo alcuni documenti, il fiocchetto nasce sullo slip della donna perché la stessa aveva difficoltà nel vestirsi ed indossarli quando non ancora c’era l’elettricità.

In effetti, come fai a capire qual è il verso giusto da mettere dello slip? Grazie al fiocchetto capivi che non stavi mettendo lo slip al contrario o alla rovescia.

Con arrivo dell’illuminazione bisognerebbe quindi sbarazzarsi di questo fiocchetto, giusto? E invece no.

In epoca medioevale, l’antenato del fiocco che noi oggi ritroviamo ben cucito sul nostro slip era un nodo che permetteva di legare le mutande, servendosi di un fiocchetto improvvisato.

Eppure, se leggiamo qualche testo di storia di abitudini quotidiane ed intime dell’epoca medioevale si resta di stucco nello scoprire che le mutande erano usate più dagli uomini che dalle donne.

Indossare delle mutande era sinonimo di potere e la donna non era ben vista qualora le indossasse, anzi, era visto come un atto di ribellione, di poca moralità.

Poi, ovviamente, ci sono delle teorie che ipotizzano come il fiocco sia solo una piccola decorazione per far distinguere gli slip femminili dalle mutande degli uomini.

Un altra teoria interessante è di matrice psicologica e questa ritiene che il fiocco sia stato realizzato sullo slip femminile semplicemente come funzione erotica: creare attrazione nell’uomo.

Voi dite che un semplice fiocco possa attirare l’uomo? Non lo sappiamo di certo.

L’unica cosa che sappiamo è che oggi esistono anche slip senza fiocco dato che non tutte le donne li amano.

Le donne vivono di più, ma si ammalano prima, ecco perché

