GoDaddy: nuovo logo e nuovi obiettivi

La compagnia web statunitense GoDaddy (vai paparino, sarebbe in italiano) ha cambiato logo e si prefissa nuovi obiettivi di sostegno per gli imprenditori. Scopriamo l’operazione nel dettaglio e i nuovi obiettivi preposti per l’azienda che aiuta ad affermarsi nell’ e-commerce.

GoDaddy: nuove missioni per nuovi traguardi

Un nuvolo logo a forma di cuore sottilmente intrecciato sarà il simbolo che rappresenterà la web company GoDaddy, pronta ad attivarsi per sostenere gli imprenditori e le nuove aziende. La GoDaddy è nota soprattutto per il web hosting ed ha al momento oltre 19 milioni di clienti. Il nuovo logo della GoDaddy, intitolato “the GO“, presenta la forma di un cuore, realizzato sovrapponendo le lettere G e O.

La web company americana afferma che il logo rappresenta in pratica l’ essenza imprenditoriale, nel mentre la parola “GO” indica uno spronamento al primo passo nell’ imprenditoria. Dunque il nuovo logo a forma di cuore con il GO impresso esprime appieno la missione dell’azienda, quella di aiutare gli imprenditori a raggiungere i loro obiettivi. Un team di oltre 6.000 membri, chiamati GoDaddy Guides aiuterà e sosterrà gli imprenditori loro clienti, durante la crescita online.

La GoDaddy mette a disposizione inediti strumenti per le attività online, tra cui il noto servizio Siti Web più Marketing che mescola una piattaforma per la nascita di siti web con gli strumenti di marketing indispensabili alle piccole e medie imprese. Tra le altre cose, anche la piattaforma è stata aggiornata, così come l’offerta meglio denominata WordPress Hosting che aiuterà a semplificare la nascita e lo sviluppo di pagine web personalizzate. Dunque, un nuovo passo verso nuovi traguardi per l’azienda che aiuta chi vuole affermarsi nell’ e-commerce.

