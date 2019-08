Gomma bucata, fate attenzione, è un trucco per derubarvi

Bisogna fare molta attenzione, questo è un trucco che esiste da tempo, accade in tutta Italia, ma è un trucco che esiste in tutto il Mondo, l’intento è quello di derubarvi mentre siete in auto, le vittime scelte e più colpite sono le persone anziane, le donne, gli invalidi. Accade spesso che siete avvicinati da persone, ragazzi giovani, spesso con motorini, che ne approfittano specialmente in condizioni di eccessivo traffico e vicino ai semafori quando siete fermi, per segnalarvi che avete una ruota della vostra auto a terra, il più delle volte si è portati istintivamente a scendere dall’auto per verificare, e il complice ne approfitta per aprire lo sportello dal lato passeggero e prendersi la borsa, il telefono o altro e scappare con il complice.

Addirittura per essere convincenti, e spesso alle persone anziane, le protagoniste del furto sono donne, che addirittura, per rendere la cosa ancora più credibile, si offrono disponibili a dare una mano per cambiare la ruota bucata.

Il danno di questi furti a volte hanno risvolti abbastanza gravi, specialmente per gli anziani che sono soli. Nella borsa spesso hanno soldi, documenti, chiavi di casa, e proprio per questo vivono il terrore che chi li ha rapinati possa andare anche nell’abitazione a derubarli, e di conseguenza sono costretti a cambiare immediatamente la serratura della porta.