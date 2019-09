Gomma da masticare? Grandi benefici dopo interventi chirurgici

Dopo uno studio fatto da scienziati, si è potuto concludere che masticando una gomma dopo un intervento chirurgico addominale, velocizza il processo di guarigione, questo perché viene ripristinata più velocemente la funzione intestinale, riducendo il periodo postoperatorio.

Lo studio

Questo studio ha coinvolto 34 pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia per rimuovere una parte del colon. Gli scienziati hanno affermato che nelle operazioni addominali si verificano disturbi delle motilità intestinali, che perdono la loro attività precedente e di volta in volta si fermano.

Per fare questa prova, a metà dei pazienti è stata fatta masticare la gomma senza zucchero tre volte al giorno, e all’altra metà no. Quelli che hanno masticato la gomma, l’intestino si è ripristinato più velocemente e apparivano le feci ordinarie, riducendo anche la degenza in ospedale dopo l’intervento chirurgico, riducendo la permanenza a dopo l’intervento a 3/4 gorni, mentre a chi non ha masticato la gomma i giorni in ospedale sono da 6/8 giorni.

Per interventi addominali particolari, i pazienti non possono né mangiare, né bere, e la gomma da masticare sicuramente stimola gli stessi nervi del cibo e contribuisce alla produzione di ormoni che attivano il tratto gastrointestinale.