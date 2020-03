Gomma da masticare? Ottima dopo un intervento chirurgico

Uno studio americano ha concluso che la gomma da masticare accelera il recupero dopo che si è subiti un intervento chirurgico che riguardi il tratto addominale.

Gomma da masticare: consigliata dopo un intervento chirurgico

Uno studio americano ci invita, dopo un intervento addominale, ad usare una gomma da masticare, il suo uso garantirebbe la funzione intestinale e il suo ripristino in modo più rapido, riducendo il periodo postoperatorio.

Lo studio è stato effettuato precisamente in California, sono stati presi in esame 34 pazienti sottoposti ad un intervento al colon. Gli scienziati hanno dichiarato che solitamente dopo un intervento nelle vie addominali si è sottoposti a vari problemi della motilità intestinale che vanno a perdere la loro attività precedente fermandosi poi definitivamente.

Verificandosi questi problemi, per i pazienti inizia una vera sofferenza con dei sintomi molto spiacevoli e dei dolori molto forti fino poi a poter contrarre delle infezioni. A questo punto i medici insieme a degli scienziati hanno pensato di fare questo esperimento; hanno preso un campione di pazienti operati tutti della stessa patologia e nello stesso modo, a metà di loro veniva fatta masticare una gomma senza zucchero per tre volte al giorno, all’altra metà no.

Da qui la scoperta che quelli che hanno partecipato all’esperimento e hanno masticato gomma, l’intestino funzionale è stato ripristinato in modo più veloce e le feci sembravano ordinarie. A questo poi va aggiunta un ulteriore considerazione; masticare la gomma aveva benefici non solo medici, ma anche di permanenza dei giorni in ospedale dopo l’intervento che risultava ridotto. Addirittura per le degenze di 6-8 giorni, per chi masticava la gomma i tempi si riducevano ai 3-4 giorni.

Addirittura alcuni pazienti dopo l’intervento non riuscivano a mangiare, chi invece mangiava la gomma riusciva a mangiare prima in quanto la masticazione della stessa stimolava i nervi del cibo e contribuiva alla produzione di ormoni che vanno ad attivare il tratto gastrointestinale.

