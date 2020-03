Gomme sugar-free tendono a ridurre le carie: sarà vero?

Secondo uno studio condotto a Londra, le gomme da masticare, ma che siano rigorosamente sugar-free aiutano a ridurre del 28% le carie e l’avanzamento della condizione orale.

Le gomme che siano sugar-free riducono le carie

Lo studio fatto ha analizzato un insieme di tanti studi pubblicati negli ultimi 50 anni con un interessamento di esplorare l’impatto e l’effetto delle gomme da masticare senza zucchero sulla nostra igiene orale in tutte le fasce di età, sia nei bambini che negli adulti.

Secondo questi studi effettuati questo tipo di gomma da masticare, riduce fino al 28% l’avanzare delle carie. Ricordiamo che la stimolazione della saliva può agire come una vera barriera naturale a protezione dei denti, tenendo sotto controllo la placca, attivato dall’atto di quando andiamo a masticare e nello stesso tempo con una forte partecipazione a prevenire la prevenzione delle carie.

Come rilevato dagli studi, le gomme esclusivamente sugar-free vanno ad agire come un mezzo di trasporto di componenti antibatterici includendo lo xilitolo e il sorbitolo. Purtroppo non ci sono conferme recenti che possano dimostrare questa relazione che c’è tra il rallentamento da parte di un individuo di sviluppare una caria e il relativo consumo delle gomme senza zucchero.

Sempre in base ad uno studio c’è chi garantisce che questi tipi di gomme da masticare possano influire sulla prevenzione delle carie. Anche se non sono proprio tutti convinti, si chiede alla scienza di fare ulteriori approfondimenti prima di darlo per certo.

Ci sono in programma ulteriori ricerche che possano definire l’accettabilità e la fattibilità di usare queste gomme come prevenzione alle carie.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube