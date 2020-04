Google: 2 mesi in regalo di videogame Stadia

In piena quarantena da Covid-19, anche la piattaforma Stadia di Google, specializzata in videogame va incontro alle esigenze degli esiliati tra le mura domestiche, con un regalo di due mesi gratis.

Google Stadia: videogame gratis per due mesi

Sarà applicata in 14 paesi, tra cui l’Italia, la decisione di regalare per due mesi l’abbonamento alla piattaforma Google Stadia, ricca di videogiochi. In questo periodo in cui è necessario restare a casa, in quarantena, i videogiochi possono essere un passatempo significativo, spesso anche per connettersi online con amici. Dunque, la piattaforma del più noto marchio globale del mondo di internet, sarà in regalo per due mesi, evitando il suo pagamento mensile di 9,99 euro. Anche chi è già abbonato alla piattaforma Google Stadia Pro vedrà sospendersi il pagamento per due mesi, che diverrà gratuito.

Inoltre, Google Stadia, ci informa il vicepresidente della piattaforma, per evitare intasamenti alla rete internet abbasserà la sua potenza. Infatti, la piattaforma Google Stadia gode di qualità in 4K per i propri videogiochi, ma in questo periodo vedrà un abbassamento al Full HD. Ci rassicura, comunque il responsabile della piattaforma che la maggior parte degli utenti che usufruiranno di Google Stadia da pc fisso o portatile non avvertiranno un evidente calo di qualità. Un’iniziativa, quella di Google Stadia che va a collegarsi alle tante iniziative solidali dei grandi marchi, in questo periodo di quarantena da Coronavirus. Per tutti gli adolescenti un motivo in più per stare a casa.

