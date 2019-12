Google: come bloccare le chiamate dei call center

Google ha come idea per contrastare le chiamate truffa l’Assistente, che con la sua intelligenza artificiale risponderà al telefono al posto nostro. In Italia i call center sono una cosa davvero fastidiosa, si viene chiamati più volte durante la giornata, si passa dalla telefonia all’energia, per poi arrivare alle televendite.

Vediamo come bloccare le chiamate dei call center con la funzione Google

I call center, parliamo di quando ci arrivano quelle telefonate che riceviamo dove sentiamo una voce registrata che tenta di venderci qualcosa o truffarci. Google per questo motivo sta perfezionando una soluzione con Google Assistant, non farà altro che rispondere al posto nostro e gestire nel migliore dei modo la telefonata.

Questo fenomeno sta crescendo in un modo eccezionale in tutta Europa e in particolare in Italia. Il Google Assistant Vs Call Center arriverà prima sui Pixel e poi sugli smartphone Android 10. L’app telefono lavorerà insieme ad Assistant, che verificherà tutte le telefonate ricevute e se per caso il numero della telefonata risulterà sospetto, interverrà Assistant che risponderà al posto nostro. Se Assistant capirà che dall’altro capo c’è una persona fisica la girerà all’utente e nel frattempo registrerà e trascriverà la chiamata fatta dal call center.

In Cina Xiaomi già fa una cosa molto simile, si chiama Xiao Ai, risponde a tutte le chiamate e comunica che l’utente al momento non può rispondere, in quel momento, tramite una trascrizione, mostra la telefonata all’utente che a sua volta decide cosa fare, rispondere o mandare un messaggio qualsiasi, tipo ti chiamo dopo. In sostanza le due applicazioni, la funzionalità di Google o quella di Xiaomi sono molto simili tra di loro, l’intento è comunque quello di evitare che l’utente sia importunato da queste telefonate dei call center che ci possono importunare in qualsiasi momento e che possono nascondere molte volte delle truffe.

