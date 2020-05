Google foto: come salvare foto e video da Facebook

Google foto è il nuovo sistema di archiviazione che ci permette di trasportare, senza limiti di spazio e in maniera gratuita, i video e le foto che carichiamo sul nostro social Facebook. Andiamo a scoprire come fare.

Come salvare foto da Facebook a Google foto

Molti usano e abusano della condivisione di video e foto personali sui social network. Sebbene Instagram sembra essere il social più in uso per tale abitudine, anche Facebook, fin dalla notte dei tempi rimane comunque uno spazio di condivisione molto ampio. Ma molti si chiedono come possono salvare il proprio materiale in uno spazio di archiviazione sicuro sul web. Ecco, quindi che Google foto viene in soccorso. Ma come usarlo? Semplicemente se siete in possesso di un account Facebook e di un account di Google, siete già pronti per dare il via al trasferimento seguendo questi facili passaggi. Il procedimento è lo stesso sia che accediate a Facebook da browser sia che lo facciate attraverso la applicazione ufficiale su smartphone o tablet. Vediamo in maniera rapida ed efficace i passaggi da effettuare.

I passaggi per trasferire foto da Facebook a Google foto

Ecco, dunque i passaggi per il vostro smistamento dello spazio di archiviazione per conservare su Google, foto e video dal vostro profilo Facebook.

Aprite Facebook e andate in Impostazioni

Selezionare Le tue informazioni su Facebook

Scegliere Trasferisci una copia delle tue foto e dei tuoi video

Selezionare una destinazione, Google Foto nel caso dell’Italia

Una volta scelto Google Foto dal menu a tendina, selezionate il tipo di contenuto: Foto o Video

dal menu a tendina, selezionate il tipo di contenuto: o Selezionare foto o video e cliccare Avanti

Seguendo le istruzioni a video vi verrà chiesto di concedere all’app di Facebook l’autorizzazione per accedere al vostro account di Google. Consentite e, se necessario, inserite i dati di accesso all’account di Google.

Consentite ancora una volta all’accesso per venir reindirizzati a Facebook e dare il via al trasferimento.

La procedura avrà inizio in automatico.

