Google Maps compie 15 anni e festeggia con un importante aggiornamento

Google Maps compie 15 anni. Il gigante di Internet celebra l’anniversario della sua applicazione di mappatura e navigazione con un aggiornamento storico che semplifica la schermata principale in modo da poter trovare facilmente le funzionalità che usi di più, inclusi siti salvati, recensioni ed elenchi. Toccando l’immagine del profilo del proprio account Google sarà possibile visualizzare le impostazioni disponibili.

Google Maps permette di muoversi nel mondo in un modo molto semplice e ci sono mappe dettagliate di oltre 220 paesi e territori con milioni di aziende e luoghi designati. Con l’app possiamo anche ottenere informazioni sul traffico in tempo reale, sui trasporti pubblici e sui locali delle aree attraverso le quali viaggiamo. Il nuovo Google Maps presenta cinque diverse schede nell’interfaccia utente principale migliorata. Queste nuove schede sono: Sfoglia, Cambia, Salva, Contribuisci e Aggiornamenti.

Si presume che con queste nuove schede vengano aggiunti servizi molto utili per gli utenti. La scheda Esplora consentirà di esplorare comodamente punti di interesse, immagini e opinioni degli utenti. L’applicazione ci consentirà inoltre di accedere agli ultimi aggiornamenti sul traffico in tempo reale, ai tempi di viaggio e ai suggerimenti per percorsi alternativi in ​​modo che i viaggi, sia in auto che con i mezzi pubblici, siano più veloci ed efficienti.

La scheda Salva raggruppa i luoghi precedentemente salvati, nonché i consigli forniti da Google in base ai luoghi che hai visitato in passato. La scheda Contributo ci consentirà di pubblicare informazioni sui luoghi locali, tra cui recensioni, foto, indirizzi e informazioni di contatto. Infine, la scheda Aggiornamenti è essenzialmente un feed con informazioni fornite da esperti e guide locali.

