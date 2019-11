Google Maps: continuano a vedersi stranezze in tutto il mondo

È giallo su Google Maps, da quando Google ha lanciato il servizio Maps e la street view, se ne sono viste di cose molto strane in tutto il mondo, l’ultima è quella dove si vede un uomo con una maschera da cavallo in giro seduto poi a tavola sul ciglio della strada che mangia una banana.

Cose assurde che accadono in tutto il mondo su Google Maps

La stessa Google Maps è rimasta senza parole, porsi gli obiettivi che ci fanno volare da una parte all’altra mostrandoci posti incantevoli e nel dettaglio le mille Street view, si vedono da un pò di tempo cose strane, tipo l’individuo citato prima. Queste immagini che sono state condivise sui social, hanno fatto in modo di scatenare l’ironia da parte degli utenti e tante altre supposizioni da creare subito un giallo in rete.

L’immagine dell’uomo con la maschera da cavallo che si siede e mangia una banana e scoperta per caso, ha dell’assurdo per chiunque la veda, ha lasciato stupiti anche gli stessi social Google e Twitter tanto da fargli rilasciare delle dichiarazioni davvero sorprendenti, Non abbiamo parole.

A questa immagine sono state fatte mille supposizioni, ci sta chi ha pensato che si trattasse di una festa in maschera, infatti c’è stato chi ha pensato di esplorare la zona e dietro un cancello ha intravisto una persona vestita da scimmia. Ma anche dopo questa notizia tutto rimane una supposizione.

