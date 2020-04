Google Meet: download e come installare l’app

E’ tempo di videochiamate e di voglia spasmodica di entrare in contatto con i propri amici e i propri affetti. E’ tempo di usare app come Google Meet, ma come scaricarla ed installarla lo scopriamo assieme.

Google meet: download e installazione

Noto originariamente come Hangout meet, la app Google meet è il servizio di videochiamate di Google. In un periodo di chiusura alle relazioni sociali che continuerà in Italia a persistere almeno fino agli inizi di maggio, ma forse anche oltre, app come Google Meet sono diventate di utilizzo quotidiano, anche per uso lavorativo. Google meet si può scaricare sul Play Store di Google, in maniera molto semplice, così come lo è la conseguente installazione. Basterà, una volta cercato nella barra dello store di Google, il nome dell’app, cliccare su installe e quindi attendere il rapido download. Per i dispositivi iOS, quindi per iPhone e tablet della Apple, basterà andare nello store Apple e fare la stessa cosa.

Al momento Google Meet non è disponibile nelle versioni per PC e Mac, ma utilizzabile solo per device mobili, come smartphone e tablet, anche se potete utilizzare la versione web, connettendo il vostro dispositivo mobile al PC o al vostro iMac, accedendo al sito di Google Meet web e quindi scansionando il codice QR dal vostro smartphone o tablet. La fluidità della videochiamata sarà ugualmente efficiente sia da mobile che da fisso.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube