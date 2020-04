Google Play Store: 10 giochi gratis da scaricare

Al tempo della pandemia che tutte le relazioni si porta via, prosegue la permanenza in casa, quindi la ricerca spasmodica di passatempo di ogni sorta. Google Play Store offre a tal proposito 10 giochi completamente gratis da scaricare, ma anche diverse applicazioni.

Google Play Store: le offerte del momento

In questo tempo di restrizioni e reclusioni, di corse al supermercato settimanali per fare spesa e prendere aria, saper passare il tempo anche sui propri smartphone è diventato quasi vitale. Pertanto, avere a disposizione un rapido elenco di cose con cui poter smanettare sul proprio cellulare non fa mai male. Scopriamo, dunque una carrellata di giochi e app gratis messe a disposizione dallo store di Google Play in queste ultime ore.

10 giochi da scaricare gratis sullo store di Google

Ecco, dunque, una lista di 10 giochi gratis per allietare il vostro tempo tra le mura domestiche, in attesa di poter fare due passi o di diventare jogger, il 4 maggio in cui potrete dilazionatamente, responsabilmente, centellinatamente, uscire a rivedere il Sole.

Shortcuts widget – Apps Folder

Chicken Tournament

Alien: Blackout

Knots 3D

Monkey GO Happy

Hills Legend: Action-horror (HD)

Garden Time (Freedom)

Binary Calculator Pro

Emazao Crop and Livestock

Chicago 3D Pro live wallpaper

Legend Guardians: Epic Heroes Fighting Action RPG

Ma non solo giochi gratis vi offre lo store di Google Play, in queste ore e in questi giorni che ci avvicinano alla Fase 2 (o meglio, alla Fase 1 e mezzo), ma troviamo anche un nutrito numero di applicazioni scaricabili gratuitamente. Eccone, in basso, una lista.

CarBux – car lease, car loan & payments calculator

Rotation Control Lite

The Sound of Animals

Car-Bluetooth-Activator

Flashcard Baby (No Ads)

STOP Headache

Dunque, una discreta e sostanziosa scorta per poter smanettare con lo smartphone sul divano di casa vostra, in attesa di una lenta, lunga fase di riapertura alla normalità.

