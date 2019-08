Governo con Di Maio e i suoi 20 punti, Cannabis light sconfitta Salvini, Vaccini e scuola, Berlusconi e divorzio, Icardi fa causa all’inter, Uragano Florida, tutte le news

Buongiorno, ecco le principali notizie di stamattina 31 agosto 2019 su: Governo Conte bis, Di Maio detta 20 punti non discutibili: Cannabis light sconfitta di Salvini; Vaccini rischio ingresso scuola per molti; Berlusconi e divorzio Ilaria; Florida uragano forza 4; Icardi fa causa all’Inter; tutte le principali news della giornata.

Governo: slitta alle 12,00 l’incontro con le forze politiche

Il premier Conte dovrà cercare una medicazione fra PD e M5s, stamattina alle 12,00 incontrerà le due forze politiche per trovare un punto di incontro. Di Maio ha presentato 20 punti imprescindibili, se verranno accolti bene, altrimenti si va alle urne. Berlusconi ha detto “abbiamo espresso il nostro dissenso a Conte”.

Cannabis light: sconfitta linea di Salvini

Cannabis light, sconfitta la linea di Salvini, nonostante la Cassazione abbia emesso un sentenza contro la vendita dei prodotti della canapa, i giudici chiamati in causa dai titolari dei negozi sono stati di parere avverso: la Cannabis light non è una droga. “La vendita di prodotti derivanti dalla coltivazione della Cannabis (olio, foglie, resina e infiorescenza) sono privi di efficacia drogante”. Ecco perché i magistrati aprono lo scenario e mettono in discussione la chiusura dei negozi,

Vaccini: molti rischiano l’esclusione dalla scuola

Molti rischiano l’esclusione dalla scuola perché non in regola. Con l’apertura delle scuole si riapre la protesta dei no~vax. Il 10 luglio é scaduto il termine per mettersi in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalle legge Lorenzin nel 2017. Secondo le stime di asili e nidi, sono in tanti quelli che rischiano un’esclusione dall’ingresso alla scuola e sanzioni salate perché non in regola, circa il 10 per cento nella scuola dell’obbligo.

Vaccini: 470 bambini esclusi dalla scuola d’infanzia, ecco dove e perché

Florida, l’uragano Dorian forza 4

Gli esperti non riescono a prevedere la traiettoria della tempesta. A rischio il resort del Presidente e si apprestano alla chiusura di emergenza le centrali atomiche. L’impatto dell’uragano Dorian che ha rafforzato la sua forza a livello 4, potrebbe essere devastante. Ordinate evacuazione forzate in gran parte della Florida. Trump segue in tempo reale da Camp David l’evoluzione della situazione.

Berlusconi vince in Cassazione: “Veronica Lario restituisca l’assegno di divorzio”

La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Milano che da ragione a Silvio Berlusconi nella causa contro l’ex moglie Veronica Lario, che dovrà restituire l’assegno divorzile. L’assegno revocato ammonta a 1,4 milioni al mese ed era stato stabilito dal Tribunale di Monza nel 2013. La Lario più volte aveva sottolineato che aveva rinunciato in giovane età alla sua carriera per seguire il Mario Silvio Berlusconi e i figli.

Icard fa causa all’Inter

Scatenati i tifosi dell’Inter in queste ore sui social, puntano il dito contro Mauro Icard e la sua decisione di portare l’Inter in Tribunale. La prima a riportare la notizia é stata la Gazzetta dello sport. La battaglia legale era già prevedibile: Icardi chiede dai nerazzurri 1,5 milioni di rarcimento e il reintegro immediato in squadra. Le sue motivazione sono tutta ncora da provare.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062