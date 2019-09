Governo Conte Bis: questa mattina il giuramento dei nuovi Ministri, la lista

Finalmente è nato il governo giallo rosso, come premier Giuseppe Conte. Ieri pomeriggio alle 15,30 Giuseppe Conte ha sciolto la riserva accettando l’incarico e uffficializzand0 i nomi di quello che sarà il suo esecutivo. Questa mattina alle 10 l’esecutivo salirà al Quirinale per prestare giuramento e poi, da lunedì mattina partirà l’iter per la fiducia alla Camera.

I ministri del Governo Conte Bis

Ministero del Lavoro Nunzia Catalfo

Ministero dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli

Ministero degli Esteri Luigi Di Maio

Ministero dell’Interno Luciana Lamorgese ( tecnico)

Ministero dell’Economia Roberto Gualtieri

Ministero della Difesa Lorenzo Guerini

Ministero della Giustizia Alfonso Bonafede

Ministero delle Politiche Agricole Teresa Bellanova

Ministero dei Beni Culturali Dario Franceschini

Ministero delle Infrastrutture Paola De Micheli

Ministero della Salute Roberto Speranza

Ministero dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti

Ministero dell’Ambiente Sergio Costa

Ministeri dei Rapporti col Parlamento Federico D’Incà

Ministero dell’Innovazione Paola Pisano

Ministero della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone

Ministero degli Affari regionali Francesco Boccia

Ministero dello Sport e delle politiche giovanili Vincenzo Spadafora

Ministero delle Pari Opportunità Elena Bonetti

Ministero degli Affari europei Enzo Amendola

Ministero del Sud Giuseppe Provenzano

In tutto, quindi, 21 ministri di cui 9 Pd , 10 M5S e 2 tecnici. 11 ministri su 21 sono nati al Sud a cui si aggiunge il premier Conte che è pugliese.

“Una volta che, in base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare, si è formato un governo – ha detto – la parola compete al Parlamento e al governo”, che “nei prossimi giorni si presenterà davanti alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il suo programma” ha detto Mattarella sottolineando che si tratta di un nuovo esecutivo frutto della maggioranza che è stata fatta emergere dalle Camere, così come prevede la stessa Costituzione.

