Governo M5s – Pd, tra poche ore incarico a Conte, le ultime novità

Stamattina, alle 9,30 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà al Palazzo del Quirinale, il professor Giuseppe Conte, per ricevere ufficialmente l’incarico per dare al via le consultazioni per la formazione dei nuovi ruoli. Le consultazioni potrebbero durare anche una settimana.

Il ruolo di Conte è una garanzia per il Movimento 5 Stelle, è quanto afferma Di Maio.

Salvini si ritiene “disgustato” da quanto sta accadendo e dal Governo Conte-bis. Una mossa inaspettata, un nuovo governo tecnico contro la volontà dei cittadini.

Il Partito democratico replica a questa accusa “Abbiamo espresso a Mattarella lo sconcerto non della Lega, ma di milioni di italiani, di fronte allo spettacolo indecoroso del teatrino della guerra delle poltrone. La nostra speranza è che questo governo non nasca”.

