Grana Padano Dop: ottimo per chi fa sport e per chi soffre di ipertensione

Per chi vuole seguire un’alimentazione sana ed equilibrata le regole sono precise, le prime cose da consumare per una corretta dieta alimentare ci sono frutta e verdura, poi spesso ci si possono commettere errori di inserire degli alimenti che possono essere dannosi per la salute anche se noi non lo sappiamo.

Il Grana Padano Dop per quale categoria di soggetti è indicato?

Oggi nella lista dei cibi alleati della salute troviamo anche il Grana Padano Dop, alimento con un alto valore nutrizionale ed indicato per chi fa sport. Qualunque sia il livello di sport che un soggetto pratica, inserire il Grana Padano Dop è buona cosa, non per altro è uno degli snack più usato in tutte le categorie dagli sportivi anche durante le gare, riesce a garantire una rapida assunzione dei principi nutritivi e un’ottima digeribilità.

La costituzione del Grana Padano Dop contiene il 33% di proteine e per il 20% da aminoacidi, proprio caratteristiche essenziali per chi pratica sport. Proprio per questo previene la formazione di acido lattico e si evita l’affaticamento, poi c’è la presenza della vitamina A, del selenio e dello zinco che vanno a contrastare i radicali liberi.

Il falso mito che il Grana Padano Dop fa male perché contiene sale è una convinzione errata, inserirlo nella propria alimentazione senza eccedere, è consigliato nella dieta per chi soffre di ipertensione. Per quelli che soffrono di ipertensione l’accuratezza giornaliera è quella di fare attenzione a non assumere troppo sale, ma l’essenziale è non rinunciare ai principi nutritivi che poi potrebbero creare e toccare altre patologie.

Se per esempio a pranzo si vuole sostituire un secondo piatto con una porzione di grana padano, è da tenere in considerazione che normalmente si raggiungono gli 0,8 grammi di sale, la stessa quantità che troveremo in 100 grammi di pane, con la differenza che con il Grana Padano Dop andremo ad assumere anche vitamine, calcio e proteine.

Per avere una linea perfetta bisogna assumere amminoacidi e calcio che aiutano a perdere la massa magra e aumentare il senso di sazietà, nutrienti contenuti nel Grana Padano Dop. Ottimo anche per combattere l’osteoporosi grazie al suo contenuto di calcio.

