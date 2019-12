Grande Fratello Vip: altro concorrente ufficiale

Dopo le ufficialità della partecipazione all’edizione 2020 del Grande Fratello Vip da parte di Rita Rusic, Pago, Michele Cocuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia, arriva un’altra ufficialità, èquello del sesto partecipante del reality, il nome è quello di Antonio Zequila, l’annuncio è attendibile e ufficiale in quanto è stato dato dai due opinionisti del programma Pupo e Wanda Nara.

Antonio Zequila, altro concorrente ufficiale del Grnde Fratello Vip 2020

Piano piano si va a formare il cast dei partecipanti al Grande Fratello Vip 2020 che inizierà l’8 gennaio 2020, quarta edizione, l’ultimo nome è quello di Antonio Zequila, lo hanno annunciato i due opinionisti del reality in un’intervista avuta nel programma de le iene.

Antonio Zequila è un volto molto conosciuto in televisione, sua la partecipazione alla terza edizione de l’isola dei famosi, quell’anno vinta da Lory Del Santo. Sua anche le partecipazioni a vari film, tra cui Parentesi tonde, Omicidio al telefono e Delizia.

Da citare anche la sua partecipazione alla soap di grande successo, Centovetrine, e importanti partecipazioni anche a due finction come Carabinieri e Merasciallo Rocca. Importante anche la sua partecipazione in teatro recitando nella famosa opera di Pirandello Sei personaggi in cerca d’autore diretta da Franco Zeffirelli. Infine, protagonista anche in alcuni spot televisivi.

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 è stata data dall’attore stesso tramite un post, e poi ufficializzata tramite il profilo Instagram dello stesso programma Mediaset.

