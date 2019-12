Grande Fratello Vip, conduzione, opinionisti e concorrenti

Questa quarta edizione della versione Vip del noto reality show Grande Fratello sarà condotta da Alfonso Signorini, che svestirà le vesti di opinionista e non affiancherà più Ilary Blasi, storica conduttrice del programma. Il noto show televisivo vedrà la luce il prossimo 8 gennaio 2020, come ha così ufficializzato il conduttore direttamente dal suo profilo Instagram. Inoltre, Dagospia fa sapere che il programma avrà due appuntamenti settimanali, ma non ancora sappiamo quali siano i giorni decisi o presi in considerazione. Ma vediamo quali sono le altre novità di questa edizione 2020.

Tutte le novità della nuova edizione di Grande Fratello Vip

Se Alfonso Signorini è stato in passato l’opinionista per eccellenza del noto programma, affiancando Ilary Blasi durante le scorse edizioni, questa volte la poltrona da opinionista non ne sarà solo una.

A sostituire il nuovo conduttore ci sarà Wanda Nara, la famosa procuratrice sportiva di Icardi, di cui è anche moglie, ed il noto cantante Pupo.

Per quanto riguarda i concorrenti, quelli ufficiali sono i seguenti: l’attrice Rita Rusic, moglie di Cecchi Gori, Andrea Denver di cui non tutti conoscono la professione, il cantante Pago, da poco reduce dal programma Temptation Island Vip, la conduttrice Rai Adriana Volpe, la show girl Antonella Elia ed il volto storico della Vita in Diretta, Michele Cucuzza.

Altri possibili concorrenti potrebbero essere la scrittrice Barbara Alberti, Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, l’esperto di cultura antica Egizia, Aristide Malnati.

Poi ancora incerti sono un altro volto famoso dei programmi, Antonio Zequila e l’ex Madre Natura, Paola di Benedetto.

Ufficiale è la notizia secondo cui Loredana Lecciso non prenderà parte al programma.

Il format

Tutto resterà uguale: non si potrà avere contatti esterni e tanto meno avere con se un cellulare.

Non mancherà il famoso appuntamento con il confessionale per ogni giocatore, nella quale potrà commentare le diverse vicende che avverranno nella casa e non solo.

Dopo ogni sette giorni canonici, i concorrenti del Grande Fratello Vip affronteranno una prova che se vinta permetterà ai giocatori di aumentare il budget della spesa.

