Grey’s Anatomy, come ci sorprenderà la nuova stagione?

Ritorna una delle serie tv più amate di tutti i tempi, una serie tv ambientata in un ospedale, ma che segue molto da vicino la dinamiche sociali di chi ci lavora. Stiamo parlando di Grey’s Anatomy che arriva alla cifra-record di 350 puntate con la nuova stagione: la stagione 16. La serie tv ritorna in Italia da stasera alle 21 e poi ogni lunedì su FoxLife, che si trova al canale 114 di Sky. Ma cosa si riserverà l’attesissima nuova stagione di Grey’s Anatomy? Cosa accadrà mai?

Ritorna Grey’s Anatomy, cosa dobbiamo aspettarci?

A quanto si vocifera, sappiamo che questa stagione è una delle più controverse perché divide l’ospedale in due fazioni.

La protagonista, Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, addirittura arriva a rischiare di perdere la licenza per frode assicurativa.

Sarà sospesa dall’ospedale e costretta ai servizi sociali. C’è poi il suo amico Alex Karev, personaggio di Justin Chambers, il quale decide di trasferirsi in uno degli ospedali peggiori della città di Seattle.

Tutti gli altri personaggi restano dove sono anche se non riescono ad accettare a pieno l’abbandono dei colleghi.

Se poi ci si mette il nuovo capo Tom Koracick il quale non perde occasione di far valore i suoi “gradi”.

Insomma, equilibri rotti, cose che non vanno giù, forse, nemmeno al pubblico, oltre che ai personaggi. Sono assicurate molte sorprese e tutto sembrerà l’esatto opposto di quello che ci si aspetta.

Ma non solo problemi di lavoro e di rapporti professionali, o altri disagi legati a questo campo, ci sarà spazio anche per le questioni d’amore che sono all’ordine del giorno.

Ma vogliamo soffermarci di più sulla protagonista di Grey’s Anatomy, la dottoressa che dà il suo nome all’intera serie.

Problemi in amore soprattutto per lei dato che il suo ex compagno Jackson, ruolo dell’attore Jesse Williams, inizia a frequentare una sexy pompiera della serie spin-off Station 19.

Poi ci sono Hunt e Teddy, rispettivamente Kevin McKidd e Kim Raver, che li rivedremo in veste di neo-genitori tra mille difficoltà.

Meredith avrà modo di ritrovare, forse, l’amore col collega, Andrew DeLuca, interpretato dall’attore romano Giacomo Giannotti.

Insomma, ne vedremo delle belle!

