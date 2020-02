Con l’emergenza coronavirus è aumentata anche l’esigenza dell’igiene, soprattutto quella delle mani e delle superfici. Tale emergenza ha portato a un incremento dell’uso di Amuchina il famoso gel mani che già dal 2000, ai tempi dell’epidemia della SARS, è stato utilizzato come disinfettante delle mani in mancanza di acqua e sapone. La conseguenza di questo “raptus igienico” ha creato un’altra emergenza, minore ovviamente rispetto a quella sanitaria, ma altrettanto importante, come la difficoltà di reperire tale prodotto nei negozi e nelle farmacie. Per questo motivo, il Gruppo Angelini ha deciso di incrementare la produzione di Amuchina gel mani, riorganizzando le attività produttive al fine di dedicarsi prevalentemente alla produzione di disinfettanti, perché, come dichiara l’Azienda, «dei 750 lavoratori solo un piccola parte si occupa di questo tipo di lavorazione».

Inoltre, come si legge in un comunicato pubblicato sul sito, l’Angelini «è totalmente estranea e trova ingiustificabile l’aumento dei prezzi di prodotti marchio Amuchina» segnalati in questi giorni dai consumatori. L’azienda assicura, infatti, «che il prezzo di vendita ai distributori è lo stesso di quello pre-epidemia coronavirus e confermando di adoperarsi costantemente per assicurare che il prodotto raggiunga esclusivamente fornitori qualificati».

Coronavirus e Amuchina: ecco i profili richiesti da Angelini Pharma

Il Gruppo Angelini in questo periodo di emergenza coronavirus potrebbe cercare nuovo personale da inserire nelle due sedi principali ad Ancona e Pomezia (Roma) e nei tre stabilimenti produttivi in Italia, ad Ancona, Aprilia (Latina) e Casella (Genova). I candidati ideali sono persone che sanno collaborare all’interno del gruppo, motivate, curiose, collaborative e aperte all’innovazione, disponibili ad una formazione anche nelle sedi estere del Gruppo. In genere, i requisiti in possesso dei candidati sono: laurea o master in: medicina, economia, biologia, statistica, scienze sociali, materie giuridiche. Inoltre, le offerte di lavoro possono essere rivolte anche a giovani senza esperienza, per i quali l’Azienda attiva tirocini di almeno sei mesi retribuiti con rimborso spese. Le principali aree di inserimento, invece, sono: medical, commerciale, marketing, ricerca e sviluppo, produzione, information technology.

Attualmente, Angelini Pharma, azienda del Gruppo Angelini che si occupa del settore farmaceutico, è alla ricerca delle seguenti profili da inserire nelle sedi di:

Ancona

Quality System Senior Specialist

Product Manager

Quality Control Analyst

Stage Company Manufacturing Compliance

Stage Optimization Engineer (thesis)

Roma

Product Manager Xydalba

Aprilia

Production Supervisor

Gli interessati che vogliono candidarsi a queste offerte di lavoro, devono visitare il sito del Gruppo Angelini, scegliere l’offerta di proprio interesse e candidarsi, dopo essersi registrati al sito.

Leggi anche: Mutuo e coronavirus: sale l’emergenza scendono i tassi, conviene il fisso

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube